Помимо 11,7 миллиардов на оборону и прямую финансовую помощь президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить Украине два миллиарда долларов на оплату энергоносителей.

Об этом пишет издание The Hill.

"Два миллиарда долларов на помощь в укреплении внутренних поставок энергоносителей, чтобы компенсировать влияние войны на мировой энергетический рынок", - говорится в обосновании администрации Байдена.

"Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины и защитить свою демократию, и мы просто не можем допустить, чтобы эта поддержка Украины иссякла", - заявил журналистам представитель администрации во время предварительного просмотра запроса в пятницу.

Белый дом отмечает, что средства необходимы для поддержания темпов оказания помощи Украине в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября. Представитель администрации сказал, что примерно три четверти средств, одобренных Конгрессом для Украины, уже израсходованы или выделены.

В этом году Конгресс на двухпартийной основе одобрил выделение более 53 миллиардов долларов в виде помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи для противодействия российскому вторжению в Украину. Байден подписал последний пакет на общую сумму 40 миллиардов долларов в мае. В то время Белый дом заявил, что ожидает, что этих средств хватит до конца финансового года.

В конце августа президент США утвердил выделение трех миллиардов долларов военной помощи Украине.