В августе Украина получила рекордный месячный объем внешней финансовой помощи – 4,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

Такие объемы помощи стали возможны, в частности, благодаря предоставленным США через Всемирный банк грантовым средствам в размере 3 миллиардов долларов.

"Ожидаем в сентябре поступления от США 1,5 миллиардов долларов грантовой помощи. Это последний транш. И также ожидаем в сентябре и начале октября получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС", – сказал глава Минфина.

Между тем премьер Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале сообщил, что Запад с начала войны дал Украине 17,5 миллиардов долларов.

Кроме того, по его словам, ожидается еще 8 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС в течение следующих месяцев.

В середине августа Марченко говорил, что Украина до конца года рассчитывает на помощь от западных партнеров в 12-16 миллиардов долларов.

Ранее "Страна" приводила заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украине нужны финансовая помощь без бюрократических блокировок, а также оружие, снаряды и изоляция РФ.