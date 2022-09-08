В четверг, 8 сентября, Пентагон объявит о новом пакете военных поставок Украине на 675 миллионов долларов. В него войдут новые ракеты для HIMARS, а также военный транспорт.

Об этом со ссылкой на источника в оборонном ведомстве США пишет газета The Washington Post.

Отметим, что сегодня на американской военной базе "Рамштайн" в Германии пройдет очная встреча контактной группы по Украине.

Как уже анонсировалось, о новом пакете помощи будет объявлено именно там.

Отметим, что накануне встречи в "Рамштайте" главком Залужный написал статью, где заявил, что Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы стрелять по российской территории. Детально об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте.

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