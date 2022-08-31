США объявят о еще одном пакете военной помощи Украине в ближайшие дни.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге, сообщает CNN.

"Мы предоставили ВСУ помощь в обеспечении безопасности на сумму более 13 млрд долларов, и мы продолжим это делать. И в ближайшие дни будут объявления о будущей помощи в области безопасности", — сказал он журналистам.

Напомним, что недавно Алексей Арестович рассказал о трех тайных пунктах из нового пакета военной помощи от США и пообещал, что "будет много сюрпризов".

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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