Украинские вооруженные силы имеют медленное, но значимое продвижение на поле боя. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, сообщает Reuters.

По его словам, сейчас на юге украинские военные справляются лучше, чем российские военные.

"Это первые дни. Я думаю, что украинцы имеют медленный, но значимый прогресс. И мы увидим, как дела будут развиваться. Но я, безусловно, думаю, что сейчас на юге с украинской стороны дела обстоят лучше, чем с российской стороны", - сказал представитель Пентагона.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Пентагон наращивает поставки оружия в Украину морем.

Напомним, Пентагон сегодня объявит о новой военной помощи Украине, куда входят ракеты для HIMARS и военный транспорт.

Тем временем война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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