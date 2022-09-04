Как минимум 8,4% военнослужащих женщин и 1,5% военнослужащих мужчин в США подвергались сексуальному насилию во время несения службы в 2021 году, что стало рекордом с 2006 года.

Такие данные приводит Пентагон в опубликованном ежегодном докладе о сексуальном насилии в вооруженных силах США.

По данным ведомства, 35 875 человек пострадали от насильственных действий во время службы в прошлом году. Это самый высокий показатель.

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2006 году - тогда 6,8% женщин и 1,8% мужчин подверглись сексуальному насилию.

В докладе отмечается, что 47% женщин не сообщали о совершении сексуального насилия из-за "беспокойства о возможных негативных последствиях со стороны коллег".



В общей сложности в 2021 году были получены 8 866 сообщений о сексуальных домогательствах. По данным доклада, это на 1 050 сообщений больше, чем в 2020 году.

Ранее мы писали, что в Украине женщины-нардепы предлагают создать ВСК по расследованию фактов сексуального насилия со стороны российских военных.

Также "Страна" сообщала, что работающие в Европе шпионы Пентагона жалуются на травлю, токсичную среду и сексуальные домогательства.