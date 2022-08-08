В Верховной Раде предлагают создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов сексуального насилия, произошедшего вследствие вторжения РФ.

Постановление инициировала группа из 10 женщин-депутатов.

Текст проекта постановления №7645 еще не опубликован.

Ранее "Украинская правда" опубликовала расследование о том, что экс-омбудсмен Людмила Денисова придумывала истории об изнасилованиях детей "ради победы Украины", за что и была уволена.

При этом к украинским правоохранителям и депутатам обращались европейские партнеры и просили предоставить доказательства изнасилований. Ответить на эти запросы они не могли, потому что омбудсмен "давала заднюю" и не координировала свои действия с парламентом.

По последним данным ООН, в Украине выявили 28 случаев изнасилования оккупантами. Вероятно, их больше, но многие жертвы не сообщают о таких фактах.

При этом в конце июня в Киеве суд начал рассматривать дело военного РФ, обвиняемого в убийстве и изнасиловании жителей Богдановки.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.