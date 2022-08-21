Немецкий спортсмен Ян Хемпель, серебряный призер Олимпийских игр в Атланте 1996 года по прыжкам с вышки, двукратный призер чемпионата мира и четырехкратный чемпион Европы, заявил, что с 11 лет подвергался сексуальному насилию со стороны своего тренера Вернера Лангера.

Об этом сообщает спортивный канал ESPN.

По словам Хемпеля, тренер подвергал его насилию в течение 14 лет, а Федерация плавания Германии (DSV) игнорировала жалобы спортсмена.

"Федерация внушила мне, что если я буду говорить об этом, наш спорт окажется под угрозой и я не смогу им заниматься. Конечно, в то время у меня были цели в спорте и я хотел их достичь… Я думаю, что мы обязаны говорить об этом ради других и ради будущего", - рассказал Ян Хемпель в фильме телеканала ARD, цитату из которого приводит ESPN.

Тренер Вернер Лангер был отстранен от работы в 1997 после жалобы Яна Хемпеля, однако, как заявил спортсмен, тренера отстранили не из-за обвинений в сексуальном насилии, а из-за подозрений, что тот в прошлом работал на Министерство государственной безопасности ГДР (Штази). В 2001 году Вернер Лангер покончил жизнь самоубийством.

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