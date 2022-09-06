В Пентагоне заявили, что ВСУ в Херсонской области продвигаются вперед, отвоевывая населенные пункты
В Министерстве обороны США считают, что в Херсонской области ВСУ "продолжают продвигаться вперед", в том числе возвращая населенные пункты.
Как пишет CNN, об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер на брифинге.
"То, что мы впервые увидели в Херсонской области, — это продолжающиеся наступательные операции украинцев", — сказал пресс-секретарь Пентагона.
"Они продолжают двигаться вперед. Нам известно, что они отвоевали несколько сел", – добавил Райдер.
Райдер также сказал, что США наблюдали "некоторую наступательную активность ВС России возле Бахмута".
Ранее "Страна" публиковала свежую сводку Генштаба ВСУ о положении дел в зонах боевых столкновений с противником.
Между тем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.
Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.
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