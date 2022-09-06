Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российской агрессии по состоянию на 18:00 6 сентября. По данным ведомства, ВСУ успешно отражают атаки противника на Донбассе, а украинская авиация уничтожает живую силу врага.

Сводка опубликована в Фейсбуке.

В течение текущих суток враг нанес более шести ракетных и более десяти авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого провел более тридцати самолетных вылетов. В частности, пострадала инфраструктура в Байраке, Асеевке, Пришибе, Татьяновке, Времовке, Новомихайловке, Большой Новоселке, Полтавке, Ольговском, Новополье, Великом Артаково, Белой Кринице, Терновке, Белогорке, Костромке, Новогригоровке, Благодатовке. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры Хреновки Черниговской области и Новой Гуты, Сопича и Мирополья Сумской области;

совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры Хреновки Черниговской области и Новой Гуты, Сопича и Мирополья Сумской области; на Харьковском направлении обстрелял объекты в Прудянке, Слатино, Русской Лозовой, Русских Тишках, Мосьпаново, Гусаровке и Залимане;

обстрелял объекты в Прудянке, Слатино, Русской Лозовой, Русских Тишках, Мосьпаново, Гусаровке и Залимане; на Славянском направлении активных наступательных действий не вел, но обстрелял Долину, Краснополье, Мазановку, Дмитровку, Бражковку и Долгенькое;

активных наступательных действий не вел, но обстрелял Долину, Краснополье, Мазановку, Дмитровку, Бражковку и Долгенькое; на Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки;

обстрелы зафиксированы возле Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки; на Бахмутском направлении огонь велся по Нью-Йорку, Юрьевке, Зайцево, Веселой Долине, Майорску, Бахмутскому, Соледару, Бахмуту, Опросному и Раздолевке;

огонь велся по Нью-Йорку, Юрьевке, Зайцево, Веселой Долине, Майорску, Бахмутскому, Соледару, Бахмуту, Опросному и Раздолевке; на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Авдеевка, Опросное и Первомайское;

обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Авдеевка, Опросное и Первомайское; на Новопавловском направлении обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времивки;

обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времивки; на Запорожском направлении совершал обстрелы из артиллерии разных типов Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Красного, Полтавки и Железнодорожного;

совершал обстрелы из артиллерии разных типов Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Красного, Полтавки и Железнодорожного; на Южнобугском направлении совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал активно вести воздушную разведку БПЛА, совершил более пятидесяти вылетов.

Вместе с тем, в связи со значительными потерями увеличилось количество вражеских подразделений, отводимых для восстановления боеспособности. Кроме того, подразделения частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Этим лицам за участие в войне против Украины предлагают амнистию, гражданство Российской Федерации и денежные выплаты.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории Украины. Наши военные успешно отразили атаки врага в районах Долины, Соледара, Новобахмутовки, Кодемы, Зайцево, Авдеевки, Марьинки и Любомировки.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более восьми ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях.

Подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один вертолет, БПЛА и пять крылатых ракет. Под огнем оказались шесть пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня. Уничтожены три объекта сосредоточения живой силы оккупантов. В зону поражения попали девять средств противовоздушной обороны. Одновременно уничтожена техника радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи, понтонная и паромная переправы, восемь складов боеприпасов разного уровня, что значительно снизило возможности противника вести наступательные действия.

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