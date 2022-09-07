В Минобороны США сообщили о том, что есть признаки того, что украинские военные продвигаются вперед на юге Украины.

Об этом во время пресс-конференции сказал генерал Пэт Райдер. Его слова приводятся на сайте Пентагона.

По его словам, после того, как Россия с невероятным преимуществом в людях и технике начала войну с Украиной, украинские военные смогли отбить атаки на Киев и остановить продвижение РФ на Донбассе.

"Теперь Украина начала наступление в Херсонской области и вокруг нее, и Райдер сказал, что есть признаки того, что украинские военные продвигаются вперед", - говорится в сообщении на сайте американского военного ведомства.

Генерал Райдер отметил, что у украинских военных есть преимущество, поскольку они прошли обучение от США, в том числе по работе с различными системами поставляемых вооружений. И теперь небольшие подразделения ВСУ меняют ситуацию на поле боя.

"Эти отряды передвигаются быстрее и делают больше, чем российские враги" - заявил генерал.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".