В пакет помощи Украине "незаметно добавили" самые точные снаряды НАТО - Excalibur.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание подтверждает передачу документами Пентагона о пополнении запасов этих снарядов.

"В плане пополнения запасов Excalibur в США впервые признается, что Пентагон снабжал снарядами украинские силы. Официальные лица уклонились от вопросов об Excalibur, несмотря на сообщения о том, что планировалось предоставить его, а затем он уже использовался в Украине", - сообщает Bloomberg.

Напомним, что ряд экспертов считают, что удары по мостам через Днепр у Новой Каховки и Херсона наносились не ракетами Хаймарс, а снарядами Эскалибур, которые невозможно перехватить с помощью ПВО.

Также эти снаряды часто попадали на видео. Тем не менее, о включении их в поставки - не сообщалось.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".