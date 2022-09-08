Bloomberg пишет, что в пакет помощи Украине добавили самые точные снаряды НАТО - Excalibur
В пакет помощи Украине "незаметно добавили" самые точные снаряды НАТО - Excalibur.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание подтверждает передачу документами Пентагона о пополнении запасов этих снарядов.
"В плане пополнения запасов Excalibur в США впервые признается, что Пентагон снабжал снарядами украинские силы. Официальные лица уклонились от вопросов об Excalibur, несмотря на сообщения о том, что планировалось предоставить его, а затем он уже использовался в Украине", - сообщает Bloomberg.
Напомним, что ряд экспертов считают, что удары по мостам через Днепр у Новой Каховки и Херсона наносились не ракетами Хаймарс, а снарядами Эскалибур, которые невозможно перехватить с помощью ПВО.
Также эти снаряды часто попадали на видео. Тем не менее, о включении их в поставки - не сообщалось.
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