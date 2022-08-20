США намерены передать Украине управляемые снаряды Excalibur для гаубиц М777. В нынешний транш военной помощи они не вошли. Их предоставят "когда-нибудь в будущем".

Об этом сообщает издание Politico.

"Снаряды дадут украинцам новое высокоточное оружие, с помощью которого можно будет поражать закопанные российские позиции и командные пункты", - пишет издание.

Отметим, что "Экскалибуры" Украине начали поставлять еще в мае. Известно, что гаубица М777 может стрелять не только стандартными 155-мм снарядами, но и управляемыми реактивными снарядами увеличенной дальности M982 Excalibur, точность попадания которых намного выше.

Ряд экспертов считают, что удары по мостам через Днепр у Новой Каховки и Херсона наносились не ракетами "Хаймарс", а снарядами "Экскалибур", которые невозможно (в отличие от "Хаймарсов") перехватить системами ПВО.

Дальность стрельбы "Экскалибур" составляет до 57 километров.

Ранее мы писали, что Канада передаст Украине 10 заменяемых стволов для американских гаубиц М777.

Также "Страна" сообщала, что украинская авиация адаптировала противолокационную ракету HARM к советским истребителям МиГ-29.