В интернете опубликовано видео с украинскими военными, на котором, как пишут, солдаты ВСУ используют снаряд "Экскалибур" (M982 Excalibur) для британских гаубиц М777.

M982 Excalibur - это 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности стрельбы (40-57 км), запускаемый из ствола гаубицы. Он разработан в США.

Ранее "Страна" писала, что "Экскалибуры" Украине начали поставлять еще в мае. Известно, что гаубица М777 может стрелять не только стандартными 155-мм снарядами, но и управляемыми реактивными снарядами увеличенной дальности M982 Excalibur, точность попадания которых намного выше.

Между тем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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