На крышу здания в Энергодаре, в котором выдавали российские паспорта, был сброшен снаряд с беспилотника снаряд. Это произошло ночью, ничего кроме имущества не пострадало.

Последствия ударов публикуют местные СМИ.

В "администрации" Энергодара обвинили Киев в попытках срыва процесса "воссоединения с РФ" и в запугивании населения.

Украинская сторона сообщение не комментировала.

Напомним, 3 сентября в Энергодаре окончилась заявленная тишина, оккупанты сообщили о новых прилетах в городе и районе ЗАЭС.

Также в Энергодаре сообщают о танках в городе и регулярных прилетах в жилые дома.

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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