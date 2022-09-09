Министр экономики Германии Роберт Хабек высказался против эмбарго на российский газ.

Как сообщает Bild, такое заявление Хабек сделал сегодня во время встречи министров экономики ЕС в Брюсселе, на которой обсуждались меры по преодолению энергетического кризиса.

Свой отказ вводить эмбарго на российский газ он объяснил тем, что некоторые страны в Восточной Европе всё ещё зависят от его поставок.

Также немецкий министр предложил отделить цену на газ, который зачастую используется при работе газовых электростанций, от цены на электроэнергию, произведённую из более дешёвых источников.

По словам Хабека, это позволило бы низким ценам на возобновляемые источники энергии дойти до потребителей "без разрушения рыночных механизмов".

Ранее представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявляла, что эмбарго на российский газ означало бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно. Венгрия решила резко обозначить свою позицию, если санкции против России будут противоречить интересам венгров.

Между тем СМИ пишут, что если Россия не пустит газ по газопроводу "Северный поток", то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование потребления голубого топлива.