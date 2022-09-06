В хранилищах Украины на данный момент находится 13,34 млрд кубометров, а необходимо - 19 млрд кубометров. Нарастить такой объём сейчас уже невозможно. При этом импорта газа нет даже в планах.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко по итогам заседания штаба по подготовке к зиме.

Что касается возможности экспорта электроэнергии в ЕС, то он напрямую зависит от того, будет ли работать на украинскую энергосистему Запорожская АЭС. Если не будет - то с ноября экспорт электроэнергии Украина вынуждена будет прекратить, так как возникнет дефицит генерации на внутреннем рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что потребление газа в Украине этой зимой уменьшится на 40%.

Также мы писали, что Садовой призвал жителей Львова готовиться к тяжелой зиме. Он посоветовал горожанам "готовиться к ситуации, которую сложно себе представить". Садовой также заявил, что "дрова никто не отменял".

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что грядущей зимой топить в столице будут хуже. И призвал запасаться теплыми вещами.

В отдельном материале мы писали о суперсложном отопительном сезоне, к которому украинцев готовят и власти, и профильные эксперты.