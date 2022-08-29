Потребление газа в Украине во время будущего отопительного сезона уменьшится по сравнению с прошлым на 40% (или в 1,6 раз).

Об этом со ссылкой на данные Минэнерго пишет нардеп Ярослав Железняк.

Минэнерго прогнозирует, что потребление в осенне-зимний период составит около 11,7 млрд куб. м. (В прошлом отопительном сезоне было сожжено 19,4 млрд).

В ведомстве ожидают, что за 2022 год будет потреблено только 18,5 млрд куб. м. Такая разница объясняется падением потребления в пределах 35-40%, пишет нардеп.

Он добавил, что сейчас Кабинет Министров ищет дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона.

При разных сценариях такая потребность составляет около 3-4,9 млрд куб. м. "Но учитывая стоимость сентябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах достигала 3458 долларов, вряд ли они смогут все купить", - пишет Железняк.

Ранее "Нафтогаз" предупредил, что в квартирах зимой будет холоднее обычного и возможны массовые отключения тепла.

Также мы писали, что Кличко заявил о сложной зиме в столице.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.