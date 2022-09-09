Если Россия не пустит газ по газопроводу "Северный поток", то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование.

Об этом пишет Дэн Рункявичюс для издания Forbes, опираясь на расчеты Goldman Sachs.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, принудительное нормирование газа приведет к сокращению производств на 65%.

"Обязательное нормирование - энергетический кошмар становится реальностью", - говорится в публикации.

Рункявичюс напомнил, что ЕС полностью зависит от России, потому что производит более двух третей своей энергии из природного газа, 40 процентов которого поступает по "Северному потоку".

После резкого роста цен на энергоносители европейские лидеры решили принять спасительный бюджетный пакет в размере 375 миллиардов долларов, отмечается в статье. Рункявичюс пишет, что только Великобритания планирует потратить колоссальные 150 миллиардов долларов в течение следующих 18 месяцев.

"Другими словами, это энергетическое фиаско может поставить часть промышленности в Европе на колени. И что хуже всего, даже бюджетный пакет в 375 миллиардов долларов, который собрала Европа, может не спасти ее, потому что нельзя купить газ, которого нет", - резюмирует автор.

Между тем в России заявили, что остановленный газопровод "Северный поток - 1" не работает из-за европейских санкций.

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