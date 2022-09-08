Украинский пищепром готовится к тяжелой зиме. Производители пищевой продукции прогнозируют рекордный рост цен из-за дорогого газа.

Более того, некоторые предприятия могут существенно сократить производство, некоторые вообще остановятся, говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Пекари уже предупредили, что при нынешних ценниках на газ (а на октябрь на Украинской энергетической бирже выставлена цена почти 40 тысяч гривен за тысячу кубов - и это без НДС и тарифа на транспортировку) среднестатистическая буханка подорожает на 3-4 гривни.

Сахарозаводчики и вовсе говорят, что многие заводы не откроются в сезон и не будут варить сахар. А те, кто планирует работать, заметно повысят ценники.

Но, как отмечает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, нынешний ценники на газ далеко не окончательные.

"Цены на газ у нас привязаны к котировкам на европейских хабах, а они сейчас просто рекордные. Поэтому газ для промышленности в Украине уже вскоре может подорожать до 70-80 гривен за куб", — подсчитал он.

Для бизнеса такие ценники на газ могут оказаться попросту неподъемными.

"Те предприятия, которые не провели модернизацию, не перешли на альтернативное топливо, скажем, пелеты, будут вынуждены попросту остановиться, так как повышать цены на свой товар до бесконечности они не смогут - люди перестанут покупать. Не исключено, что в связи с этим будет кардинально меняться система логистики продуктов. Скажем, может случиться так, что в отдельных городах не останется ни одного производителя хлеба, и его нужно будет подвозить из соседних населенных пунктов", — говорит Дорошенко.

Разбирались, что будет с ценами на еду.

Хлеб, сахар, молочка. Как вырастут цены из-за дорогого газа

Об апокалиптических прогнозах для европейской промышленности из-за рекордно дорогих энергоресурсов в ЕС мы уже писали. Аналитики не исключают массовой остановки заводов и роста цен на продукцию.

Украинским промышленникам, судя по всему, тоже предстоит тяжелая зима.

Еще с конца августа газовщики начали озвучивать предприятиям новые цены. В среднем они повысились до 36-38 гривен за куб. Что уже тогда представители многих заводов назвали предельным уровнем.

"Нам предлагают по 36,6 гривен за куб. Но если будет за 40, посыпется все", — говорил глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

На Украинской энергетической бирже на сентябрь и октябрь указана средневзвешенная цена при всех условиях оплаты на уровне 39 952 гривни за тысячу кубов (без НДС). То есть с налогами и доставкой будет около 50 гривен за куб. На октябрь некоторые поставщики предлагают бизнесу газ по еще более высоким ценам: до 55-58 гривен за куб (с НДС и доставкой).

При этом 30 сентября истекает срок действия правительственного постановления о льготных ценах на газ. По нему производители социально значимой продукции могли получать газ по 32 гривни за куб. Но летом ресурс был дешевле (27-29 гривен за куб), поэтому льготы по факту не использовались.

Пока непонятно, что будет со льготным газом дальше. Поэтому многие пищевики уже паникуют.

Так, во Всеукраинской ассоциации пекарей прогнозируют, что среднестатистическая буханка может подорожать на 3-4 гривни. Сейчас 400-граммовую буханку пшеничного хлеба можно купить за 25-28 гривен, ржаной стоит около 30 гривен. То есть после подорожания будет 30-34 гривни.

В профильной ассоциации также отмечают, что из-за дорогого газа может закрыться не менее 10% хлебозаводов.

О суперсложном сезоне говорят и сахарозаводчики. Как отметили в пресс-службе Гнидавского сахарного завода, из-за заоблачных цен на газ себестоимость сахара сильно вырастет. Многие предприятия вообще не хотят открываться на сезон переработки: 10 предприятий из тех 33, что варили сахар минувшей осенью, этой могут не запуститься. То есть будут работать 23 завода, и это в лучшем случае, говорят на предприятии.

Ситуация может поменяться, если государство, например, предоставит сахарозаводчикам "газовые дотации" или ценовые льготы, намекают представители Гнидавского сахарного завода. Также на предприятии добавили, что для тех, кто не модернизировал производство и имеет незначительные объемы переработки, сезон может оказаться заведомо убыточным. То есть дешевле будет вообще не открываться.

"Если бы наш завод работал только на газу, то ежесуточно мы должны были бы отдавать минимум 400 тонн сахара только за газ. При том, что завод производит 600-700 тонн в сутки. А еще же нужно рассчитаться с хозяйствами - поставщиками сырья, платить зарплаты людям, обслуживать предприятие", — говорит заместитель директора Гнидавского сахарного завода Александр Никишин.

При этом дефицита сахара эксперты не прогнозируют - урожай свеклы в этом году хороший, плюс остались значительные переходные остатки, а потребление, наоборот, сократилось в среднем на 20% (в том числе из-за оттока беженцев).

Но сахар будет дорогим. Так как 60-70% в его себестоимости - это газ, ценники вырастут минимум на 15-20%, прогнозируют эксперты. Отметим, что уже сейчас сахар в Украине недешевый: килограмм стоит 35-39 гривен (для сравнения, прошлой осенью цены стартовали от 25-26 гривен). С учетом газовой наценки ценники могут взлететь до 45 гривен за килограмм.

По молочке и мясу "газовая" составляющая может дать прибавку в цене до 10%. Это без учета общих инфляционных причин — удорожания логистики, сырья и пр.

"Даже без учета газа хлеб в Украине до конца года подорожает на 7-8%", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

То есть дорогой газ еще больше взвинтит и так рекордные ценники на продукты питания.

Придется возить хлеб из другого города

Впрочем, как считает Дорошенко, пищевики сгущают краски, пытаясь выбить у государства льготы для своего бизнеса.

В конце сентября истекают сроки льгот на газ, которые весной пищепрому своим постановлением предоставил Кабмин. Предприятия могли получать газ по 32 гривни за куб. Но летом рыночные ценники были ниже (27-29 гривен), поэтому схема фактически не работала.

Теперь же пищепром хочет добиться продления льгот, но пойдет ли на это правительство - пока неясно.

"В целом, по тому же хлебу, думаю, реально ценник нужно повышать на 1,5 гривни. Еще 2,5 гривен пекари закладывают в ценник для подстраховки", — говорит Дорошенко.

При этом он признает, что многие предприятия уже работают из последних сил.

"Те, кто в свое время не провел модернизацию, скажем, не перешел на пелеты или другое альтернативное топливо, получают сейчас энергоресурсы на 30-35% дороже, чем конкуренты. Понятно, что их продукция становится неконкурентной. Не исключаю, что многие такие предприятия этой зимой закроются. По той же молочке или сахару особых проблем для рынка не вижу: долю тех, кто уйдет из бизнеса, займут конкуренты. По хлебу ситуация хуже, так как во многих населенных пунктах только один местный производитель. И если хлебозавод перестанет работать, придется возить хлеб из соседних городов, а это сложная логистика. Движение начинается в пять утра, а машинам с хлебом придется выезжать максимум в 4:00, чтобы вовремя развезти продукцию. То есть нужно будет искать решение с военными администрациями", — говорит Дорошенко.

По словам Геннадия Рябцева, ситуация в промышленности, в том числе пищевой, будет усугубляться по мере роста цен на газ.

"У нас цены на газ для бизнеса привязаны к котировкам на европейских хабах. Посмотрите, что с ними происходит: 2500-2600 долларов за тысячу кубов, и это не предел. В ближайшее время в Украине ценники могут подскочить до 70-80 гривен за куб и выше, если только правительство не отреагирует и не пересмотрит ценовую формулу. Дешевый газ собственной добычи в Украине есть, и его может хватить в том числе для предприятий, по крайней мере, стратегических", — отметил Рябцев.

Если же бизнес будет вынужден закупать газ по рекордным ценникам, стоит ожидать, во-первых, сильного подорожания продукции, во-вторых, массовой остановки предприятий, так как покупать те же продукты питания по заоблачным ценам многие потребители попросту не смогут, подытожил Рябцев.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, что будет с ценами на технику и промтовары, которые в Украине подорожали из-за войны.