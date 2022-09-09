Только 3 из 27 стран ЕС высказались за потолок цен только на российский газ. 15 стран-участниц ЕС согласны на введение потолка для газа от всех стран-поставщиков.

Об этом 9 сентября заявил министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани, пишет La Stampa.

"15 стран высказались за общий потолок цен, три предпочли бы его только для российского газа, три не имеют предварительных мнений, но хотели бы, чтобы были проведены долгосрочные проверки экономической устойчивости. Последние пять либо против, либо нейтральны", - заявил он.

Кроме РФ, газ в Евросоюз поставляют Норвегия, Алжир и Катар. Крупным поставщиком СПГ являются США.

Ранее СМИ писали, что как минимум 10 стран ЕС настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России.

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит вопрос о том, следует ли включать сжиженный природный газ в предельные цены наряду с импортом российского газа по предложению.

Напомним, как писала Financial Times, на данный момент в ЕС рассматривают два варианта ограничений цен на российский газ. Первый вариант предполагает введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на топливо. По второму варианту страны ЕС предлагают разделить на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа.