Предложение ограничить цену на российский газ не получило широкой поддержки на встрече министров энергетики стран Евросоюза.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

"Были большие дебаты об ограничении цен на газ, и Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое поможет снизить цены на весь газ, но в то же время не поставит под удар поставки газа в Европу", - прокомментировал заседание один из дипломатов.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что как минимум десять стран ЕС настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России.

Также сообщалось, что в ЕС рассматривали два варианта ограничений - полное, и только для некоторых стран.

Вместе с тем, ранее западные СМИ писали, что Евросоюз хочет ввести потолок цен не только на российский газ, который поставляется по трубопроводу, но и на сжиженный газ (который в ЕС везут, в основном, американцы, хотя и не только). Правда, при этом в ЕС опасаются, что по таким ценам к ним газ вообще никто не повезёт.