Как минимум десять стран Европейского Союза настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Среди них - Италия, Польша, Греция и Бельгия.

Ранее западные СМИ писали, что ЕС хочет ввести потолок цен не только на российский газ, который поставляется по трубопроводу, но и на сжиженный газ (который в ЕС везут, в основном, американцы, хотя и не только).

Правда, при этом в ЕС опасаются, что по таким ценам к ним газ вообще никто не повезёт.

Также сообщалось, что, на данный момент в ЕС рассматривают два варианта ограничений цен на российский газ. По как данным Financial Times, первый вариант предполагает введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на топливо. По второму варианту страны ЕС предлагают разделить на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа.

Кроме того, мы писали, что с начала года Евросоюз почти вдвое сократил закупку российского газа.