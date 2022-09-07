Еврокомиссия предлагает ограничить цену на газ из России до 50 евро за мегаватт-час (около $512 за тысячу кубов). Это почти в 5 раз дешевле, чем газ стоил на бирже в Европе во вторник (240 евро за мВт.ч).

Об этом пишет Politico.

В МИД Франции заявили, что любые новые меры могут ввести на 6 месяцев и, возможно, продлить еще на 6.

Испанская министр сказала, что "вопрос в том, до какой степени мы считаем это чем-то, что мы можем себе позволить".

При этом усилия ЕС по установлению предельных цен наталкиваются на препятствия "самой мощной экономики Европы и исторически крупнейшего импортера российского газа в ЕС" - Германии, пишет Politico.

"Мы по-прежнему скептически относимся к вопросам, связанным с ограничением цен на газ, но в целом мы готовы к переговорам в европейских рамках", - заявил представитель министерства экономики Германии.

Главную озабоченность ФРГ вызывает то, что ограничение цены на российский трубопроводный газ, вероятно, вызовет ответные меры Москвы в виде полного прекращения подачи газа в ЕС.

Берлин опасается, что это особенно ударит по странам Центральной Европы, таким как Чехия, Словакия и Румыния, которые получают российский газ по трубопроводу через Украину или южному газопроводу "Турецкий поток".

Результат встречи в среду "к сожалению, будет отрицательным", сказал изданию европейский дипломат ЕС.

Напомним, как писала Financial Times, на данный момент в ЕС рассматривают два варианта ограничений - полное, и только для некоторых стран.

Также сообщалось, что Украине не удастся накопить плановые запасы по газу на зиму.