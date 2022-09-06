Китай будет рассчитываться за поставки российского газа в рублях и юанях. Об этом сообщает "Газпром" по итогам встречи глав "Газпрома" и китайской компании CNPC Алексея Миллера и Дая Хоуляна.

"В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному Договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири". В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях", — проинформировали в российской компании.

Также стороны обсудили новые маршруты поставок газа в Китай, включая дальневосточный, а также по новому газопроводу, который должен связать системы РФ, Китая и Монголии.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на энергорынках и какие будут цены.

Также мы сообщали о том, что Еврокомиссия разработала механизмы ограничения цен на российский газ. Первый вариант предполагает введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на топливо. По второму варианту страны ЕС предлагают разделить на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа.