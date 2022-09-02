Китайская платежная система UnionPay ограничила в РФ работу своих карт, выпущенных за границей
Крупнейшая в мире китайская платежная система UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей. Это решение связано с опасением вторичных санкций.
Об этом сообщает российское издание "РБК" в пятницу, 2 сентября.
То есть, работать продолжат карты, выпущенные российскими банками.
Напомним, ранее китайская платежная система UnionPay отказалась сотрудничать с попавшим под санкции российскими банками. Таким образом, выпускать карты UnionPay могут "Сбербанк", "Альфа-банк", "Открытие", ВТБ и "Совкомбанк".
После ухода Visa и Mastercard из России китайская UnionPay считалась одной из немногих альтернатив для трансграничных платежей и переводов.
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