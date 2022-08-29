Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая по данным The Guardian скорее всего станет следующим министром Британии, намерена впервые объявить Китай "угрозой" для нацбезопасности страны. Об этом сообщает Times со ссылкой на осведомленные источники.

В материале говорится, что Лиз Трасс в случае своего избрания на пост премьера Великобритании пообещала придать внешней политике новую форму, а также пересмотреть документ, в котором определяются приоритеты Лондона в дипломатии и обороне на следующее десятилетия.

КНР в данном случае может быть присвоен статус "критической угрозы" для Великобритании.

В свою очередь Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне пишет, что Трасс раздражает администрацию США своей агрессивностью, прямолинейностью и максималистским "черно-белым мышлением".

Как писала "Страна", впервые со Второй мировой войны истребители ВВС Британии перебрасывают в гражданские аэропорты по всей стране.

Также "Страна" писала, что Британия передаст Украине беспилотные системы наблюдения и противотанковые боеприпасы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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