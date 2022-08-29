Истребители королевских военно-воздушных сил Великобритании перебазируются в гражданские аэропорты в связи с усилением напряженности в отношениях с РФ. На такой шаг страна идет впервые со времен Второй мировой войны.

Об этом пишет Daily Express.

Перебазирование происходит в рамках концепции Agile Combat Employment, которая разрабатывалась более года для потенциальных горячих точек по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или даже восточные фланги НАТО в Европе.

Цель программы - гарантировать, что силы быстрого реагирования Британии выдержат прямые атаки на базы.

Истребители Eurofighter Typhoon, которые базируются в Морае, защищают северный сектор королевства, а Coningsby в Линкольншире – южный.

Напомним, недавно мы писали, что британский военный заявил, что солдаты Великобритании должны быть готовы воевать с Россией и предупредить своих близких о потенциальном конфликте.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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