Еврокомиссия предложила два варианта ограничения цен на российский газ, чтобы сдержать расширение инфляции и энергетического кризиса.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

Первый вариант предполагает введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на топливо.

Этот вариант может привести к риску наступления форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с "Газпромом" и "возможной эскалации геополитической напряженности", считают в Брюсселе.

По второму варианту страны ЕС предлагают разделить на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа. В "красной" зоне цены могут быть ограничены, а в зеленой оставаться на достаточно высоком уровне, чтобы облегчить потоки газа в страны красной зоны.

Данную меру, указывается в документе, будет сложно реализовать, она будет во многом зависеть от координации между странами ЕС.

Напомним, что Дмитрий Медведев пригрозил полностью перекрыть газ Европе в случае введения лимита цен.

После этого РФ остановила "Северный поток", а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не возобновит поставки газа в Европу, пока не будут сняты западные санкции.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на энергорынках и какие будут цены.