Президент США Джо Байден собирается предпринять все необходимые шаги для укрепления энергетических поставок и снижения цен на энергоносители в мире.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя решение ОПЕК+ снизить в октябре квоту на добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы РФ в августе превысили ожидаемые на десятки миллиардов рублей.

Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России в августе оказался выше оценки министерства финансов на 85,9 млрд рублей. В то время, как в министерстве финансов нефтегазовые доходы на август в размере 359,5 миллиарда рублей.

В сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 403,4 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 489,3 миллиарда рублей.

Ранее "Страна" сообщала, что министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть.