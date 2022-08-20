Импорт российского угля в Китай в июле увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг наибольшего уровня за последние пять лет.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце Китай импортировал из России 7,42 миллиона тонн угля. Это был самый высокий месячный показатель с начала 2017 года. В июне и июле 2021 года импорт угля составил 6,12 млн тонн и 6,49 млн тонн соответственно.

Западные страны избегали закупать российский уголь накануне вступления в силу санкций Евросоюза. Запрет заставил Россию продавать уголь со скидками таким странам, как Китай и Индия.

Российский энергетический уголь с теплотворной способностью 5500 килокалорий (ккал) в конце июля стоил около 150 долларов за тонну на основе стоимости и фрахта, тогда как уголь такого же качества в австралийском порту Ньюкасла оценивался более чем в 210 долларов за тонну в конце июля.

Некоторые китайские трейдеры ожидают, что в четвертом квартале в Китай будут поступать больше российского угля, когда коммунальные предприятия на севере Китая создадут запасы для зимнего отопительного сезона.

Вместо этого июльские индонезийские поставки, в основном дешёвого энергетического угля низкого качества с теплотворной способностью ниже 3800 ккал, составили 11,7 млн ​​тонн. Это на 22% больше, чем в июне, но на 40% меньше, чем годом ранее. Китай сократил общий импорт угля в последние месяцы на фоне резкого роста внутреннего производства.

Агентство пишет, что таможенные данные Китая показали нулевую отгрузку угля из Австралии в июле.

Напомним, с 10 августа Европа прекратила покупать уголь в России в рамках принятого в апреле пятого пакета санкций Евросоюза против России, который включает эмбарго на уголь.

Ранее мы сообщали, что в июле Россия заняла третье место в мире по использованию юаня в международной торговле за пределами Китая. Ранее РФ занимала седьмое место.