В июле Россия заняла третье место в мире по использованию юаня в международной торговле за пределами Китая. Ранее РФ занимала седьмое место.

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на данные SWIFT.

Так, на Россию пришлись 3,9% транзакций в юанях в июле. На первом месте оказался Гонконг (70,93%), на втором - Великобритания (6,35%). Сразу за Россией расположились Сингапур (3,77%) и США (2,98%).

РФ впервые попала в сводки SWIFT в апреле: тогда на нее приходилось 0,62%. За три месяца доля России увеличилась в 6,3 раза.

Как пишет Reuters, выход России на третье место в списке означает, что санкции стран Запада работают и вытесняют страну из основанной на долларе мировой банковской системы.

"Верно и то, что усилилось сближение Москвы и Пекина" - пишет издание.

Напомним, ранее мы писали, что товарооборот РФ и Китая за первый квартал 2022 года вырос почти на треть. В то же время, китайские компании начали покупать у РФ уголь и нефть за юани.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.