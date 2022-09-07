ЕС хочет ввести потолок цен не только на российский газ, который поставляется по трубопроводу, но и на сжиженный газ (который в ЕС везут, в основном, американцы, хотя и не только).

Об этом пишет Bloomberg.

Президент ЕК Урсула Фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит вопрос о том, следует ли включать сжиженный природный газ в предельные цены наряду с импортом российского газа по предложению.

"Итак, сейчас мы смотрим на то, чтобы оставаться конкурентоспособными для поставщиков СПГ, но мы следим за тем, чтобы цены, которые мы платим, были не чрезвычайно высокими, а находились в приличном диапазоне", - сказала она.

Напомним, как писала Financial Times, на данный момент в ЕС рассматривают два варианта ограничений цен на российский газ. Первый вариант предполагает введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя российского газа, который будет вести переговоры о ценах на топливо. По второму варианту страны ЕС предлагают разделить на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа.

Также сообщалось, что Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в перекрытии газа Путиным.