Страны Евросоюза с начала 2022 года сократили поставки газа из России на 48%.

Об этом сообщает "Газпром".

Если же считать ЕС с учетом Великобритании — сокращение будет на 49%.

Несмотря на это, как уже сообщалось, Россия тратит на войну в Украине меньше, чем зарабатывает на продаже энергоресурсов.

Накануне издание Politico сообщило, что Еврокомиссия предлагает установить лимит цены на российский газ на уровне в пять раз ниже нынешней. В МИД Франции заявили, что любые новые меры могут ввести на 6 месяцев и, возможно, продлить еще на 6.

По данным Financial Times, на данный момент в ЕС рассматривают два варианта ограничений - полное, и только для некоторых стран.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на энергорынках и какие будут цены.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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