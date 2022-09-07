В среду, 7 сентября, впервые с 3 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 89 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:35 цена на Brent упала до 88,92 доллара, потеряв 4,21%. К 16:39 стоимость нефти данной марки упала на 3,66%, до 89,43 доллара за баррель.

Также стоимость нефти WTI с поставкой в октябре 2022 года упала до 83,43 доллара за баррель (-3,97%).

Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России, который предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.

Министр финансов Великобритании Надхим Захави заявил, что таким образом Запад стремится "ограничить возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти, запретив такие услуги, как страхование и предоставление финансов судам, перевозящим российскую нефть по цене выше согласованного предела".

Аналитики в области энергетики скептически относятся к решению G7 и считают, что оно может иметь неприятные последствия, если не будут вовлечены ключевые потребители, такие как Китай и Индия.

Ранее Financial Times писала, что потолок цен на нефть должен заработать с 5 декабря, а на российские нефтепродукты - с 5 февраля.

При этом Россия заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен.