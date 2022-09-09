Ряд европейских стран не поддерживают идею о полном прекращении действия туристических виз для россиян.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, сообщает "Белсат".

"Мы сожалеем, что Германии, Франции или другим странам ЕС не хватает смелости полностью приостановить действие туристических виз для россиян", - сказал он.

Напомним, сегодня Совет ЕС утвердил решение о полной приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многократных виз.

Ожидается, что решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией заработает уже с понедельника, 12 сентября.

Также мы писали, что въезд из РФ в ЕС по туристическим визам будет доступен только журналистам и для поездок по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

Ранее о том, что не будут пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами заявили Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Напомним, глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что запрет на въезд всем 144 миллионам россиян был бы "перегибанием палки".