В России рассматривают вопрос о введении виз для граждан Украины. Об этом 9 сентября сообщили в министерстве иностранных дел РФ, пишут российские СМИ.

В российском ведомстве сообщили, что решение о введении виз для граждан Украины еще не принято, "вопрос в том, отвечать зеркально или нет".

Отметим, о том, что Россия может ввести такую меру в ответ на введение Украиной визового режима, заявлял ранее в интервью "РИА Новости" замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он также уточнял, что граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года.

"До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское соглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз", - заявлял Андрей Руденко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел летом визовый режим для россиян.

Как писала "Страна", премьер Украины Денис Шмыгаль призвал в целом запретить выдачу туристических и учебных виз гражданам РФ.

Также мы сообщали, что 6 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается поручить МИД РФ проработать отмену виз для иностранных туристов.

Тем временем Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

Кроме того, до 19 сентября запрет на въезд россиян совместно с Эстонией введут Латвия, Литва и Польша.