Россия рассматривает вопрос о введении виз для украинцев - МИД РФ
В России рассматривают вопрос о введении виз для граждан Украины. Об этом 9 сентября сообщили в министерстве иностранных дел РФ, пишут российские СМИ.
В российском ведомстве сообщили, что решение о введении виз для граждан Украины еще не принято, "вопрос в том, отвечать зеркально или нет".
Отметим, о том, что Россия может ввести такую меру в ответ на введение Украиной визового режима, заявлял ранее в интервью "РИА Новости" замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он также уточнял, что граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года.
"До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское соглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз", - заявлял Андрей Руденко.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел летом визовый режим для россиян.
Как писала "Страна", премьер Украины Денис Шмыгаль призвал в целом запретить выдачу туристических и учебных виз гражданам РФ.
Также мы сообщали, что 6 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что собирается поручить МИД РФ проработать отмену виз для иностранных туристов.
Тем временем Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.
Кроме того, до 19 сентября запрет на въезд россиян совместно с Эстонией введут Латвия, Литва и Польша.