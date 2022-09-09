Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в Латвию гражданам России имеющим шенгенские визы.

Об этом сообщил глава МИД Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Литва, Латвия и Эстония "достигли принципиального соглашения" об ограничении передвижения российских граждан через свои границы с Россией и Беларусью. По этому соглашению, обладатели шенгенских виз из РФ и Беларуси не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран.

Исключения из ограничений будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.

После этого Эстония заявила, что с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы им третьими государствами.

Также мы писали, что в Литве предложили спрашивать у россиян на въезде в ЕС, чей Крым, и не пускать их в случае отрицания его оккупации.

Позже Польша присоединилась к Латвии, Литве и Эстонии в сфере политики по недопуску граждан Российской Федерации на свою территорию.