В Литве предлагают спрашивать, чей Крым, у россиян, которые хотят пересечь границы Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Польши. Если гражданин РФ ответит, что Крым не оккупирован - не впускать его.

Такое предложение высказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет delfi.lt.

По его словам, если ЕС не договорится о невыдаче туристических виз россиянам, то будет обсуждаться возможность сделать это региональным решением, которое бы включало страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию. То есть, страны ЕС, граничащие с РФ.

Ландсбергис заявил, что, по его мнению, сотрудники пограничной службы должны интересоваться у граждан РФ их позицией по поводу действий Кремля в отношении Украины: поддерживают ли они войну и чей, на их взгляд, Крым.

"Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", - заявил Ландсбергис.

В МИД Литвы считают, что российскую оппозицию нужно лишить шенгенских виз, чтобы свергнуть Путина.

Ранее в Литве запретили российскую Z-символику и георгиевские ленты. Штрафы за них - до 1,5 тысячи евро.

Тем временем некоторые в мире выступают против того, чтобы визы в Евросоюз выдавали только тем россиянам, кто против войны в Украине.

По данным CNN, США не поддерживают запрет на визы для всех россиян, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также выступил против полного запрета на визы для россиян.