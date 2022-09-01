Россия не пойдет на ответные визовые ограничения для жителей стран Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

"Я считаю, что в ответ на шенгенские "стены", которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран", - заявил он.

Напомним, накануне страны ЕС согласовали отмену упрощенной процедуры оформления шенгенских виз для россиян. При этом дата отмены упрощенного режима пока неизвестна - решение ещё должен официально утвердить Евросоюз.

Как писала "Страна", в РФ рассказали о новых правилах выдачи виз в ЕС, которые будут включать одноразовый шенген на сроки поездки за 80 евро.

Напомним также, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусы также должны попадать под визовые санкции ЕС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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