Ермак призвал ЕС ввести газовое эмбарго и визовые ограничения для россиян

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Евросоюз ввести визовые ограничения для россиян и газовое эмбарго.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Ответ на российский газовый шантаж - это визовые ограничения и газовое эмбарго. Только силой можно победить Россиию", - написал Ермак.

Напомним, Евросоюз как раз сегодня рассматривает идею запрета на выдачу виз гражданам РФ. Однако единства по этому вопросу среди европейских стран нет.

Сегодня сообщалось, что Австрия вслед за Францией, Германией и Люксембургом, выступила против полного визового бойкота России, но готова к компромиссным решениям.

Мы также писали, что, по данным Politicо, Евросоюз не будет запрещать выдачу шенгенских виз россиянам, но может ее замедлить.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

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