После отмены упрощенного оформления шенгенских виз для россиян визовый сбор для них подорожает с 35 до 80 евро, а срок выдачи документов увеличится до шести месяцев.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Также будет уменьшено количество долгосрочных и многократных виз для россиян и по умолчанию будет выдаваться однократный шенген строго под даты поездки.

Отметим, что дата отмены упрощенного режима пока неизвестна - решение ещё должен официально утвердить Евросоюз.

Ранее в МИД Португалии сообщили, что Брюссель может разрешить Восточной Европе самостоятельно регулировать въезд россиян в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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