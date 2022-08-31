Бывший депутат Госдумы, а ныне гражданин Украины, Илья Пономарев объявил о создании в Киеве "Политического Центра" российской оппозиции, который будет координировать ее "вооружённую борьбу с путинским режимом".

Декларацию о совместных действиях подписали сегодня в Ирпене Легион "Свобода России", Русский Добровольческий Корпус (РДК) и Национальная Республиканская Армия.

Центр возглавит сам Илья Пономарев.

Напомним, что ранее Пономарев зачитывал обращение этой "Национальной республиканской армии", где она брала на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.