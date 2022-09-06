Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что российской делегации должны быть выданы визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Об этом заявил 6 сентября на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Это вопрос, который мы неоднократно поднимали с принимающей стороной. Генеральный секретарь считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи. Я знаю, что это вопрос, который генеральный секретарь неоднократно поднимал в телефонных разговорах с высокопоставленными американскими чиновниками", - подчеркнул представитель генсека ООН.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которую традиционно прибывают главы стран и министры, начинается 20 сентября. Согласно предварительной программе Генассамблеи ООН, выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова должно состояться 24 сентября.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил Гутерришу письмо, в котором отметил, что "никто из 56 российских представителей основной" российской делегации, которая должна отправиться на Генассамблею ООН, "не получил визу на въезд в Соединенные Штаты", где располагается штаб-квартира организации. Небензя обратился к Гутерришу с просьбой "донести властям США, что они должны как можно скорее выдать запрошенные визы для всех российских делегатов и сопровождающих, в том числе для российских журналистов". В письме отмечается, что сложная ситуация с визами существует уже на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщала "Страна", Совет Безопасности ООН 22 сентября проведет заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины.