Совет Безопасности ООН 22 сентября проведет заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины.

Об этом говорится в распространенной в четверг, 1 сентября, программе работы Совбеза в сентябре.

В текущем месяце председательствует в Совете безопасности Франция.

Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ запросила на 6 сентября проведение заседания Совбеза в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

Ранее мы писали, что в Энергодаре утром 1 сентября сообщали о танках в городе и регулярных прилетах в жилые дома.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.