Главу Министерства внутренних дел России Владимира Колокольцева не пустили в США.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.

Колокольцев и другие российские силовики собирались посетить США для участия в саммите глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в американских визах.

"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН", - заявил Небензя.

Дипломат обратил внимание, что предоставление виз делегатам не привилегия, а международно-правовая обязанность Соединенных Штатов.

США внесли Колокольцева в санкционный список еще в апреле 2018 года. Но в том же году глава МВД получил американскую визу для участия в аналогичном мероприятии под эгидой ООН.

Напомним, накануне страны ЕС согласовали отмену упрощенной процедуры оформления шенгенских виз для россиян. При этом дата отмены упрощенного режима пока неизвестна - решение ещё должен официально утвердить Евросоюз.

Также "Страна" сообщала, что в Российской Федерации рассказали о новых правилах выдачи виз в Евросоюз, которые будут включать одноразовый шенген за 80 евро. Кроме того, срок выдачи документов увеличится до шести месяцев, а однократный шенген будет выдаваться строго под даты поездки.