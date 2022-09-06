Решение ЕС об отказе от упрощенного визового режима с Россией заработает уже с понедельника, 12 сентября, рассчитывает Еврокомиссия, которая сегодня утвердила это решение.

Также консульствам стран Евросоюза рекомендовано проверять просителей шенгенских виз на предмет угрозы безопасности ЕС и международным отношениям, сообщили в Еврокомиссии.

Там заявили, что сейчас у россиян на руках до 1 млн шенгенских виз, они могут быть пересмотрены.

Другие изменения для россиян из-за отказа от упрошенного порядка выдачи виз:

визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро,

сроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев

долгосрочных и многократных виз для россиян станет сильно меньше, обычным станет выдача однократного шенгена строго под даты поездки.

Как писала "Страна", Рада поддержала обращение к ЕС с призывом прекратить выдачу виз россиянам и усилить санкции против РФ. Украинские депутаты обращаются к институтам ЕС с призывом отменить действие уже выданных туристических виз россиянам и отменить существующее авиационное и наземное сообщение с Россией.

Ранее в США заявили, что не будут вводить визовые ограничения против всех россиян, потому что "не их нужно винить".

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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