В Белом доме заявили, что США не будут вводить визовые ограничения против граждан России.

Об этом в эфире российского телеканала "Дождь" заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который помогает привлекать к ответственности сторонников режима. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян - это продуктивная мера. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ здесь нужно винить", - заявил он.

Отметим, что украинские власти требуют закрыть для всех граждан РФ въезд в Европу. С этим согласны некоторые граничащие с Россией страны Евросоюза и уже готовятся ввести такие ограничения.

При этом ЕС на своем уровне планирует лишь усложнить выдачу шенгенских виз для РФ, но не отменить ее. Для россиян визовый сбор для них подорожает с 35 до 80 евро, а срок выдачи документов увеличится до шести месяцев. Также будет уменьшено количество долгосрочных и многократных виз для россиян и по умолчанию будет выдаваться однократный шенген строго под даты поездки.

Дата отмены упрощенного режима пока неизвестна - решение ещё должен официально утвердить Евросоюз.

После этого в РФ заявили, что не пойдут на встречные визовые ограничения в отношении стран Шенгенской зоны.