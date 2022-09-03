В Сети появился своеобразный "диалог" между россиянином и украинцами, которые встретились в одном из городов Испании.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить, что россиянина с "георгиевской лентой" на одежде начали снимать в магазине на телефон украинцы, при этом возмущаясь, что "пособники орков делают в центре Европе". Мужчина отреагировал незамедлительно. Он достал смартфон и начал снимать в ответ, при этом обзывая граждан Украины "тупыми бандеровцами".

Кроме того, он призвал украинцев "не сидеть дома, а идти на войну", а также продолжал выкрикивать оскорбления.

Итоги разборок остались за кадром.

Ранее мы писали, что 14-летнего украинского беженца в Ирландии избила интернациональная банда. Избитый подросток и находившаяся с ним 15-летняя украинка заявляли, что во время драки нападавшие выкрикивали "Идите домой, украинцы!" и "Путин – король".

Также "Страна" сообщала, что в столице Польши Варшаве посетительница хлебного магазина набросилась на украинку, которая работает там продавщицей. Судя по видео инцидента, покупательница посчитала, что украинка посоветовала ей не тот хлеб.