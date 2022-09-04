В Кремле пообещали дать "симметричный или ассиметричный" ответ на визовый бойкот Евросоюза
Россия однозначно даст ответ на визовые ограничения Евросоюза. Но он может быть как симметричным, так и асимметричным.
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Что понимается под "асимметричным ответом" он не расшифровал. Так что пока не очень ясно о чем речь.
Ранее мы писали, что страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, но приостановят соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме.
Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.
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