Россия однозначно даст ответ на визовые ограничения Евросоюза. Но он может быть как симметричным, так и асимметричным.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Что понимается под "асимметричным ответом" он не расшифровал. Так что пока не очень ясно о чем речь.

Ранее мы писали, что страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, но приостановят соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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